Refuerzan acciones por lluvias en Puebla con limpieza y prevención

Para reforzar la coordinación y divulgación de las acciones que desarrollan los tres órdenes de gobierno durante esta temporada de lluvias, el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, en representación del alcalde, Pepe Chedraui Budib, encabezó una reunión de trabajo con las instituciones involucradas.

En el encuentro se acordó darle continuidad a las acciones de limpieza a barrancas, ríos y vasos reguladores; así como atender a la brevedad los puntos que históricamente registran encharcamientos en la ciudad de Puebla.

Los funcionarios destacaron la importancia de continuar desarrollando medidas y acciones preventivas para evitar afectaciones a la sociedad, en la medida de lo posible, en esta temporada de precipitaciones pluviales.

También se determinó reforzar la campaña de concientización para que la sociedad no tire basura en la calle, no se instale en zonas de alto riesgo (barrancas) y no intente cruzar a pie o en vehículo los lugares que registran encharcamientos severos.

A la reunión asistieron la y los secretarios de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz; de Seguridad Ciudadana, coronel Félix Pallares; de Movilidad e Infraestructura, David Aysa; el coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Omar Rodríguez; el director de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, Rubén Borau; el director de Protección Civil Municipal, César Flores Sánchez; la Coordinación de Comunicación Social, el SOAPAP y la concesaionaria Agua de Puebla.

