En Hidalgo cae Alejandro N, uno de los 10 más buscados por el FBI

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Alejandro “N”, identificado como uno de los diez prófugos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, por el que se ofrecía una recompensa de 250 mil dólares.

La captura se realizó en Pachuca, Hidalgo, derivada de trabajos de inteligencia e intercambio de información con el FBI, en un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Alejandro “N” cuenta con ficha roja de Interpol y una orden de arresto con fines de extradición. Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, Estados Unidos, por los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de… pic.twitter.com/gZ8ybE85Pm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 17, 2026

Según el director del FBI, Kash Patel, el detenido está implicado en el asesinato de Sandy Ly Le, de 23 años, su excompañero de trabajo en Charlotte, Carolina del Norte.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la cooperación entre ambos países. En redes sociales, Johnson escribió que “este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos” y destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, se mantiene el compromiso de fortalecer la seguridad y garantizar la justicia.

Patel agregó que este es el quinto fugitivo de la lista de los diez más buscados capturado por el FBI desde principios de 2025.

