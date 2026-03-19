Cuautlancingo inicia construcción de cancha de fútbol 5 en Deportivo Uranga

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, puso en marcha la construcción de una cancha de fútbol 5 en el Deportivo Uranga, como parte del Programa “Mundial Social”, impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Este proyecto posiciona a Cuautlancingo entre los 25 municipios, de los 217 del estado de Puebla, que serán beneficiados con la implementación de este tipo de infraestructura deportiva.

Durante su mensaje, el edil destacó que el deporte es una herramienta clave para alejar a niñas, niños y jóvenes de entornos de riesgo y fortalecer su desarrollo: “El deporte rescata a la juventud y les brinda mejores oportunidades de futuro”, afirmó.

Asimismo, reconoció a jóvenes deportistas del municipio y reiteró el compromiso de su administración para seguir impulsando el talento local.

Informó que esta obra marca el inicio de la rehabilitación integral del Deportivo Uranga. De manera complementaria, el Gobierno Municipal de Cuautlancingo contempla la construcción de dos canchas de fútbol 5, áreas de calistenia, una pista de trote y la mejora general de las instalaciones, entre otras acciones.

Posteriormente, la delegada de gobernación del estado, Estefany Rodríguez, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

“Sin ustedes no podemos avanzar; es fundamental el trabajo en equipo”, expresó.

Agregó que estos resultados forman parte de una estrategia nacional para rescatar espacios públicos y fomentar entornos sanos para la niñez y juventud.

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