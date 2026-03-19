Capacitan en turismo incluyente a empresas especializadas en Zacatlán

A fin de que Zacatlán y otros municipios de la Sierra Norte de Puebla, brinden espacios seguros y accesibles para todas y todos los visitantes, la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla (SEDETUR) a través de la Dirección de Profesionalización y Regulación Turística, realizó una capacitación sobre turismo incluyente para las empresas dedicadas a este ramo productivo.

Con esta capacitación, las y los prestadores de servicios turísticos podrán brindar un mejor servicio a mujeres embarazas, personas con alguna discapacidad, personas de la tercera edad, o cualquiera que tenga alguna dificultad para acceder a un espacio.

Esta capacitación es una actividad fundamental, para fortalecer la competitividad del destino y los sectores y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la oferta turística sin barreras.

Además, representa un paso clave para conocer los detalles respecto a la obtención del Distintivo de Turismo Incluyente, reconocimiento otorgado por la Secretaría de Turismo de México a las empresas que promueven accesibilidad, igualdad y atención digna para todas las personas.

Para Zacatlán, impulsar la capacitación en turismo incluyente fortalece su posicionamiento como Pueblo Mágico comprometido con la innovación, la sostenibilidad y la accesibilidad, asegurando que la experiencia turística sea disfrutable para todos.

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