México contra Portugal dejó un muerto y 15 detenidos

El partido amistoso entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal, disputado el 28 de marzo en el Estadio Azteca, dejó como saldo la muerte de un aficionado y la detención de 15 personas, de acuerdo con autoridades de la capital.

Previo al inicio del encuentro, un hombre que se encontraba en la zona de palcos cayó desde el segundo nivel del estadio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la persona, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender brincando por la parte externa del inmueble, lo que provocó que cayera hasta la planta baja. Aunque fue atendido por personal médico, falleció en el lugar.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Entre las diligencias se contempla el análisis de cámaras de videovigilancia, la recopilación de testimonios y la realización de la necropsia correspondiente para determinar las causas del fallecimiento.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

En paralelo, como parte del operativo “Estadio Seguro”, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 15 personas por la posible reventa de boletos.

Del total, 13 son hombres y dos mujeres, entre ellos tres menores de edad, a quienes se les aseguraron boletos que presuntamente ofrecían a un precio superior al autorizado. Los implicados fueron puestos a disposición de un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

En una acción distinta, durante recorridos de vigilancia, policías detectaron a dos mujeres que intercambiaban bolsas con hierba verde y seca. Tras una revisión, se les aseguraron 21 dosis de aparente marihuana, dinero en efectivo y objetos personales, por lo que fueron trasladadas ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Antes del partido, colectivos realizaron una protesta en las inmediaciones del estadio, en el contexto de recientes informes oficiales sobre personas desaparecidas en el país, los cuales han sido cuestionados por diversas organizaciones.

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