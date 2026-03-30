México y Portugal empatan sin goles en la reinauguración del estadio Azteca

La Selección Mexicana empató sin goles ante la Selección de Portugal en un partido amistoso que marcó la reapertura del Estadio Azteca, tras casi dos años de remodelaciones con miras a la próxima Copa del Mundo.

El encuentro estuvo marcado por el dominio del conjunto europeo, que generó las opciones más claras de gol, aunque sin reflejarlo en el marcador. La jugada más peligrosa ocurrió al minuto 26, cuando Gonçalo Ramos estrelló el balón en el poste. Previamente, el guardameta mexicano Raúl “Tala” Rangel intervino para evitar el tanto tras un intento de Bruno Fernandes.

El técnico del combinado nacional, Javier Aguirre, valoró el desempeño de sus jugadores pese a las ausencias por lesión. “Individualmente, respondieron casi todos o todos. Luego, sí hay desajustes normales, pero yo estoy satisfecho con el rendimiento individual”, señaló. El estratega también reconoció que el equipo enfrentó el compromiso sin 12 jugadores, varios de ellos titulares en recientes torneos.

¡Cómo te queremos, @EstadioBanorte! 😍



¡Un gran show de medio tiempo en un escenario único e inigualable! 🏟️



Gracias, @Banorte_mx 🤝#SomosMéxico 🇲🇽



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Portugal también presentó bajas relevantes, entre ellas las de Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. Aun así, el conjunto dirigido por Roberto Martínez mantuvo el control del juego, con mayor posesión de balón y presión constante, liderado en el mediocampo por Vitinha.

En la segunda mitad, ambos equipos realizaron múltiples cambios y el ritmo aumentó, aunque sin generar oportunidades claras. La ocasión más cercana para México llegó al minuto 80, cuando Armando González estuvo a punto de anotar tras un cabezazo a pase de Julián Quiñones.

El mediocampista Erik Sánchez destacó la relevancia de enfrentar a rivales de alto nivel. “Para nosotros es importante enfrentar a este tipo de rivales, que están entre los mejores del mundo, porque esto nos muestra el nivel en el que estamos”, comentó.

El partido también registró momentos de inconformidad en las gradas, donde algunos aficionados emitieron el grito homofóbico, sin intervención arbitral, mientras el sonido local fue incrementado para mitigar su impacto.

Intenso empate en el @EstadioBanorte. 😤



Tras un exigente juego de preparación igualamos ante Portugal. 👊🏼#SomosMéxico 🇲🇽 @ATTMx



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Muere aficionado

Previo al encuentro, autoridades capitalinas informaron la muerte de un aficionado que cayó desde un área de palcos del estadio. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la persona, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender entre niveles por la parte externa, lo que provocó la caída.

Antes del inicio del partido, colectivos realizaron una protesta en las inmediaciones del estadio. Estas acciones se dieron en el contexto de un informe reciente del Gobierno de México sobre personas desaparecidas, el cual fue cuestionado por diversos grupos.

Con este resultado, México mantiene una racha sin victorias frente a Portugal en seis enfrentamientos. Como parte de su preparación rumbo al Mundial, el combinado nacional enfrentará a Bélgica en su próximo compromiso, mientras que Portugal se medirá ante Estados Unidos.

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