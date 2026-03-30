Confirman sentencia de 60 años de prisión por feminicidio en San Andrés Cholula

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que fue confirmada la sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Ricardo Iker N., responsable del delito de feminicidio, por hechos registrados en el municipio de San Andrés Cholula.

De acuerdo con lo acreditado en el proceso, el 12 de mayo de 2019 la víctima llegó a su domicilio ubicado en el fraccionamiento Residencial Allegro, donde el hoy sentenciado ingresó al inmueble. Una vez en el interior, ejerció violencia física en su contra y posteriormente la privó de la vida mediante asfixia.

Tras el desarrollo del juicio oral, el 12 de diciembre de 2023 la autoridad judicial dictó la sentencia condenatoria, que incluyó además el pago de multa, la reparación del daño, los gastos funerarios y la atención psicológica para las víctimas indirectas.

El 9 de febrero de 2026, el órgano jurisdiccional notificó que la resolución fue confirmada y causó ejecutoria, por lo que la pena impuesta quedó firme.

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