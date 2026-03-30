Queda firme sentencia de más de 44 años por feminicidio en Cuautempan

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que quedó firme la sentencia condenatoria de 44 años, 4 meses y 15 días de prisión en contra de Daniel N., responsable del delito de feminicidio, por hechos registrados en el municipio de Cuautempan.

De acuerdo con lo acreditado durante el proceso penal, el 25 de abril de 2021, alrededor de las 19:00 horas, el hoy sentenciado siguió a la víctima y la interceptó en un paraje denominado “Taliacapan”, donde la sometió, la agredió físicamente y atentó contra su integridad, provocándole lesiones que derivaron en la pérdida de la vida.

Tras el desarrollo del juicio oral, el 11 de septiembre de 2023 la autoridad judicial dictó la sentencia condenatoria, que además incluyó el pago de multas, la reparación del daño moral y material, así como medidas de atención psicológica a favor de las víctimas indirectas.

Posteriormente, el 19 de febrero de 2026, el órgano jurisdiccional notificó que la resolución causó ejecutoria, por lo que la pena impuesta quedó firme.

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