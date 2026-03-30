Sheinbaum realiza gira con entrega de apoyos en Zacatecas y CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llevó a cabo una gira de trabajo del 28 al 29 de marzo por los estados de Zacatecas y la Ciudad de México, donde encabezó distintas actividades relacionadas con programas sociales, infraestructura y conmemoraciones históricas.

En el municipio de Sombrerete, inauguró la Planta Embolsadora de Frijol “Beatriz González Ortega”, desde donde anunció la ampliación del programa Acopio para el Bienestar, que beneficiará a más de 96 mil personas. Posteriormente, en General Pánfilo Natera, realizó la entrega de Pensiones para el Bienestar, programa que en la entidad alcanza a 36 mil beneficiarias.

Como parte de su agenda en la capital del país, la mandataria encabezó la conmemoración del bicentenario del natalicio de Margarita Maza, reconocida como la primera embajadora histórica de México.

Además, en el marco de acciones orientadas a garantizar los derechos agrarios de las mujeres, realizó la entrega de 138 títulos de propiedad, los cuales se suman a los más de 30 mil ya otorgados en el país, con una meta nacional de 150 mil.

Las actividades formaron parte de la agenda federal enfocada en el fortalecimiento de programas sociales, el impulso a la producción agrícola y el reconocimiento de figuras históricas vinculadas a la construcción del país.

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