Astronautas de Artemis II se preparan para regresar a la Tierra

La tripulación de la misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ofreció este miércoles su última rueda de prensa desde el espacio, a bordo de la nave Orión (Orion). Los astronautas expresaron su deseo de “pasar la batuta” a quienes llegarán a la Luna.

Christina Koch, especialista de misión de la NASA, explicó: “Parte de nuestra ética como tripulación y nuestros valores desde el comienzo fueron que esta es una carrera de relevos. De hecho, para simbolizar físicamente, trajimos batutas, que planeamos entregar a la próxima tripulación”.

El piloto Victor Glover, también de la NASA, confesó que el momento que más anhela es el regreso a la Tierra el viernes, cuando amerizarán en el Pacífico frente a las costas de California a las 20:07 horas del este de Estados Unidos. Glover destacó que “hay mucha información que ya han visto, pero todo lo bueno está regresando con nosotros”.

There's a lot to process on Day 8 of the @NASAArtemis II mission. With Earth in view from Orion's windows, the astronauts are packing up and reflecting on their lunar journey. pic.twitter.com/iTFuMFxJPX — NASA (@NASA) April 9, 2026

Primeros pasos hacia la Luna y Marte

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, que en 2022 lanzó una nave sin astronautas para sobrevolar la Luna.

En 2027 enviará una tripulación para orbitar la Tierra, y en 2028 enviará dos grupos de astronautas que llegarán a la superficie del satélite natural. La misión actual, de 10 días de duración, representa los cimientos para una futura base en la Luna y la futura exploración humana de Marte.

Los astronautas dedicarán su último día completo en el espacio a preparar técnicamente la nave para el reingreso a la atmósfera, mientras en la Tierra la NASA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos preparan su recepción.

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Preparativos para el regreso

La tripulación completará su sesión diaria de ejercicios con un volante de inercia, que permite realizar ejercicios aeróbicos y de resistencia.

También se turnarán para probar una prenda para la intolerancia ortostática, usada debajo del traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orión, que ayuda a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.

De cara al jueves, la tripulación y los equipos de control de vuelo comenzarán a preparar la cabina y a estudiar los procedimientos de entrada antes del amerizaje. Guardarán el equipo e instalarán sus asientos para asegurar que todo esté bien sujeto para la reentrada.

La NASA tiene previsto el amerizaje a las 20:07 horas del viernes 10 de abril, frente a la costa de San Diego. Los medios de comunicación tendrán la oportunidad de hablar con la tripulación tras su histórico sobrevuelo alrededor de la Luna.

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