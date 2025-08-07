Casi 9 mil jóvenes inician inscripción a nivel superior BUAP

En el primer día de inscripciones al nivel superior de educación de la BUAP, casi 9 mil estudiantes de nuevo ingreso acudieron a realizar este trámite. En punto de las 8:00 horas comenzó el proceso para los jóvenes cuyas letras iniciales de su primer apellido fueron A y B; conforme avanzó la jornada, continuaron las letras C, D, E, F y G, hasta las 17:00 horas.

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez acudió a saludar y conocer las inquietudes de los estudiantes de licenciatura en las modalidades escolarizada, mixta, semiescolarizada y a distancia, así como de los programas de Profesional Asociado. “Bienvenidos, su esfuerzo dio frutos y ahora son parte de esta gran comunidad, ya son parte de la BUAP”, expresó.

Del 6 al 8 de agosto tendrá lugar la entrega de documentos en la Arena BUAP, en Ciudad Universitaria. Este trámite es personal, sin importar el periodo de ingreso. El inicio de clases, con ingreso en agosto 2025, será el próximo 11 de agosto; mientras que para el periodo Primavera 2026, el 6 de enero.

Para la inscripción se deberá presentar la siguiente documentación en un sobre tamaño oficio color manila: identificación vigente con fotografía, comprobante de resultado del proceso de admisión 2025, acta de nacimiento, certificado de estudios concluidos -legalizado según sea el caso-, póliza de pago por concepto de la aportación correspondiente a la inscripción, formato de consentimiento para uso de datos personales firmado y constancia de vigencia de derechos del IMSS o algún otro seguro médico vigente estatal, federal o particular.

Además, quienes se inscriban a alguna de las modalidades alternativas deben acreditar el curso autogestivo en línea “Propedéutico para las Modalidades Alternativas”, que tendrá lugar del 11 al 29 de agosto y será coordinado por la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Para mayor información, consultar la página https://dcytic.buap.mx, al teléfono 222 2140700 o al correo electrónico ccs@correo.buap.mx.

