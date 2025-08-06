Alejandro Guevara Sanginés asume rectoría de la IBERO Puebla

La Universidad Iberoamericana de Puebla inició una nueva etapa educativa con la llegada de Alejandro Guevara Sanginés como rector, quien asumió el cargo para el periodo 2025-2029.

Este miércoles, se concretó el cambio de titular en la rectoría, que desde mayo de 2019 fue ocupada por Mario Ernesto Patrón Sánchez.

Al rendir su último Informe de Labores al frente de la institución, Mario Patrón resaltó que durante su gestión de seis años, detectó y enfrentó diversas problemáticas.

Se trata de la desigualdad estructural y sus diversas violencias; el agotamiento del sistema institucional de gobernanza; y la crisis de cambio climático.

Apuntó que, de manera particular, las universidades de todo el mundo también deben sortear crisis de salud mental y violencias en la comunidad estudiantil.

En ese sentido, hizo un llamado para que las y los jóvenes continúen su formación académica y no se rindan, pese a la situación turbulenta e incierta por la que atraviesa el mundo actualmente.

“Sabemos que les ha correspondido recibir al mundo en un momento turbulento e incierto, por eso les pido en nombre del futuro justo y digno que la humanidad merece, que no se conformen ni se abandonen al temor ni a cualquier forma de determinismo”, dijo.

Alejandro Guevara rinde protesta como rector

Tras asumir el nombramiento como rector de la IBERO Puebla, Alejandro Guevara informó que su plan de trabajo estará basado en ocho ejes principales.

Entre estos se encuentran la proyección institucional, innovación educativa, identidad, formación de un profesorado y personal comprometidos y fomento de una comunidad viva.

Además de pertenencia social en el sur-sureste, posicionamiento estratégico y matrícula, así como viabilidad financiera de la institución.

Guevara Sanginés también aceptó que formar académicamente a las y los jóvenes es un gran reto, debido a las diversas crisis que existen actualmente.

No obstante, se comprometió a trabajar de forma coordinada y entregada con la comunidad estudiantil.

“El reto que tengo por delante lo plasmaría en poner todo mi empeño, todo mi intelecto y todo mi entusiasmo en integrar y motivar equipos de trabajo en los que podamos potenciar los talentos de cada persona y desde ahí impulsar una común unidad”, comentó.

¿Quién es el nuevo rector de la Ibero?

El doctor Alejandro Guevara Sanginés se desempeñó como Vicerrector Académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Actualmente es profesor-investigador en el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la Universidad Iberoamericana CDMX y Senador Universitario en esta misma institución.

Desde 2001, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, donde ostenta el nivel II.

A lo largo de su trayectoria, ha acumulado un total de 74 publicaciones, con una más en proceso de publicación, y ha liderado numerosos proyectos de investigación.

