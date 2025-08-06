Colectivas se manifiestan para recuperar guardia y custodia de menor

Un grupo de colectivas en contra de la violencia vicaria realizó una manifestación pacífica este miércoles en el Poder Judicial de Puebla. Exigen que Daniela Flores recupere la guardia y custodia de su hija.

Flores informó que han pasado siete semanas desde que el padre de su hija fue vinculado a proceso por sustracción de menores con agravante de violencia vicaria.

Sin embargo, la jueza de lo familiar, María Dolores López, podría haber modificado las medidas cautelares contra Ivonne Daniela solo 48 horas después de la resolución emitida el 16 de junio. Daniela acusa que la jueza no actúa con perspectiva de género ni de infancia.

Historia del caso

El conflicto se remonta al 4 de septiembre de 2018, cuando David Harrison demandó la guarda y custodia de la menor. El 21 de septiembre ambas partes llegaron a un convenio. El 16 de octubre se concedió la guarda y custodia provisional a Harrison para evitar exponer a la niña a posibles riesgos físicos o emocionales, medida que continúa vigente.

En enero de 2024, Daniela Flores promovió un Incidente de Modificación de Guarda y Custodia provisional, que aún está en trámite. Hasta ahora, no le han dado una razón clara para quitarle la tutela. Además, la jueza ha minimizado su denuncia de violencia vicaria, lo que Daniela atribuye a posibles intereses ocultos o a una protección hacia el padre.

#Puebla 📢 Esta mañana, integrantes de diversos colectivos feministas acompañaron a Daniela Flores Mustre manifestarse a la entrada de Ciudad Judicial.



La mujer denuncia violencia vicaria del padre de su hija y señala a una jueza por incumplir con la restitución de la custodia.

Procesos legales en curso

Ambas partes han promovido cinco juicios de amparo y tres incidentes, lo que ha frenado la sentencia definitiva. Daniela presentó un incidente de modificación de guarda y custodia, aceptado y en trámite.

Actualmente, Daniela tiene visitas supervisadas con su hija en el CECOFAM. En diciembre de 2023, el Juez Segundo de lo Familiar modificó el régimen de convivencia a entrega recepción. Pero David Harrison interpuso una demanda de amparo indirecto que recibió suspensión provisional. En noviembre de 2024, el Juicio de Amparo fue sobreseído.

David Harrison está vinculado a proceso por sustracción de menor y violencia familiar en modalidad de vicaria. Daniela ha solicitado la modificación de la guarda y custodia provisional, que aún está pendiente.

Las mujeres integrantes de las colectivas colocaron un tendedero con consignas frente al Poder Judicial. Su objetivo es exigir justicia para todas las madres que enfrentan casos similares al de Daniela Flores.

