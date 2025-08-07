Aranceles de Trump impactan a las exportaciones de Audi y VW

Las exportaciones de Volkswagen disminuyeron 21.3 por ciento y de Audi 7 por ciento, entre enero a julio del año en curso en comparación de 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los números negativos para las dos armadoras asentadas en la entidad poblana también se presentan en los niveles de producción, ya que Audi registra una baja del 8.9 por ciento y Volkswagen en de 19.8 por ciento.

En cuanto a exportaciones, Audi llevó al extranjero durante julio 15 mil 126 unidades, 0.7 por ciento más que en el mismo mes de 2024.

Sin embargo, lo que va de 2025 entre los amagos de Donald Trump con los aranceles en Estados Unidos, impactó en la exportación de la armadora de lujo ubicada en San José Chiapa, ya que llevó al extranjero 74 mil 710 unidades de enero a julio, 7 por ciento menos que lo exportado un año antes con 80 mil 297 vehículos.

Volkswagen en tanto, durante julio registró 30 mil 682 unidades exportadas, 30.6 por ciento más que el mismo mes de un año antes.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante julio 2025:



▪️Se vendieron 124,482 unidades

▪️Se produjeron 309,453 unidades

▪️Se exportaron 289,598 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/kjDlZXDasU… pic.twitter.com/3hnDy1DmED — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 7, 2025

No obstante, en el acumulado de enero a julio la caída es de 21.3 por ciento, con apenas 148 mil 432 vehículos exportados 188 mil 681 exportaciones registrados durante los primeros siete años de 2025.

En producción, Audi registra 79 mil 739 unidades de enero a julio del año en curso, menos a lo acumulado en el mismo periodo de 2024 con 87 mil 549 vehículos.

En julio produjo 14 mil 957 unidades, lo cual también en 13.8 por ciento más bajo que lo hecho en el mismo mes del año pasado.

Volkswagen, en cambio, contabiliza una reducción en su producción de 19.8 por ciento, hay que de enero a julio se acumularon 186 mil 484 unidades, cuando en 2024 en el mismo periodo produjeron 232 mil 399 pesos.

En julio del año en curso contabilizaron 27 mil 219 unidades, cuando en el mismo mes de un año antes era 30 mil 205.

Editor: Renato León

