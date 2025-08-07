Cinco lesionados por caída a barranco en la Azumbilla-Vicente Guerrero

Cinco personas resultaron lesionadas debido a que la camioneta en que viajaban saliera de la carpeta asfáltica y cayera aproximadamente 5 metros a un barranco, hecho que se presentó sobre la carretera estatal Azumbilla-Vicente Guerrero durante la mañana de este jueves.

A la altura de San Felipe Maderas, el conductor de la unidad perdió el control tras una mala maniobra cuando circulaba por la carretera; sin embargo, para evitar la volcadura, el conductor dio un “volantazo” que terminó con la caída al fondo del barranco.

El accidente fue atendido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Nicolás Bravo, quienes realizaron labores de rescate de tres menores de edad que presentaron diferentes lesiones, mientras que el conductor junto con el copiloto quedaron atrapados entre la vegetación.

Tras ser rescatada la familia, fue trasladada a bordo de patrullas a la Clínica San Francisco, ubicada en Azumbilla, para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados.

Te recomendamos: