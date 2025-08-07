Trasladarían a 15 internos que buscan controlar el penal de San Miguel

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, reconoció que hay grupos de internos que se disputan el control del penal de San Miguel, por lo que ya solicitó el traslado de algunos delincuentes a cárceles federales.

En entrevista, el vicealmirante sostuvo que ninguna persona privada de la libertad en San Miguel cuenta con privilegios dentro del reclusorio, pero dijo que sí hay grupos de buscan tener poder dentro del penal.

Por ello, comentó que ha solicitado el traslado de al menos 15 internos tanto del penal de San Miguel como de Tepexi de Rodríguez a Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), con lo que consideró “bajará la efervescencia” dentro de los penales en Puebla.

“Hay grupos que se disputan el control (…) vamos a tomar en cuenta las medidas correctivas, a hacer un análisis y hay unos 15 reclusos que estamos solicitando moverlos a penales federales y creemos que eso va a bajar la efervescencia”, apuntó.

Señaló que el penal ubicado en la capital poblana es un “foco rojo”, por lo que da seguimiento puntual a lo que ocurre en él.

En ese sentido, dijo que las personas que se manifestaron el pasado martes fueron atendidas, sin embargo, puso en duda la legitimidad de la movilización, ya que las acciones correctivas que se aplican en el penal están generando molestia a personas que tenían privilegios.

“Cuando afectas a personas que tenían ciertos privilegios, se manifiestan, fueron 20 personas que no sabemos si es verdad que tienen un interno como familiar; puede ser que hayan recibido un pago por hacer una manifestación. Si fuera una manifestación de mil o 2 mil personas, sería otro el contexto”, expresó.

