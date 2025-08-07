Ponen a la venta casa despojada por Cártel inmobiliario en San Andrés Cholula

Uno de los inmuebles de las familias que fueron despojadas de sus propiedades en la colonia Gobernadores de San Andrés Cholula fue puesto en venta en la página de una inmobiliaria.

Adán, el propietario del departamento, confrontó a la vendedora quien le dijo que el inmueble ya estaba vendido, pero que tenía “unos más chicos”.

El afectado le dijo que era un fraude, ya que él es propietario de los departamentos que está vendiendo.

“No, para nada”, respondió la vendedora que se identificó como Guillermina. Adán le recalcó que contaba con los documentos que acreditan la propiedad y que había denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

La vendedora se limitó a comentar que los departamentos se los dio un asesor para que los publicara.

A pesar de la advertencia de que el anuncio ya había sido denunciado ante las autoridades, permanece en la página propiedades.com como fuera del mercado. Era vendido por 1 millón 320 mil pesos.

Adán se enteró de la publicación después de que la detectara una de las vecinas que fueron afectadas por lo que fue llamado el Cártel inmobiliario en Puebla.

Hay que recordar que ocho familias fueron despojadas de sus hogares el 16 de julio pasado, después del fallo de un juez en Oaxaca sobre un juicio mercantil, en el que ninguno de los propietarios figura, sino un tercero que nunca fue dueño del predio en el que se construyeron sus inmuebles.

Los afectados denunciaron que se trata de una red de notarios y jueces que actúan al margen de la ley para simular juicios y quitarles sus propiedades.

#Puebla 🗣️ Uno de los despojados de sus casas de la colonia Gobernadores de San Andrés Cholula encontró que sus departamentos ya son comercializados en páginas de Internet, a pesar de las denuncias por despojo acumuladas.



Vía: @lupjmendez pic.twitter.com/DKwbva9LkQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 7, 2025

Editor: Renato León

