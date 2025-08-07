Atropellan a presunto asaltante cuando escapaba y culpa a su víctima

Durante el pasado miércoles, Mónica caminaba por la colonia Santa Anita cuando fue víctima de un asalto por un grupo de jóvenes, al intentar detenerlos junto a su familia, uno de sus agresores fue atropellado y ahora culpa a la afectada, e incluso la han amenazado para detener el proceso legal.

La mañana del miércoles, Mónica caminaba al trabajo cuando cuatro hombres la interceptaron en la 28 Poniente y 9 Norte para golpearla, tirarla al piso y robarle su teléfono celular y dinero. En ese momento, la víctima comenzó a pedir ayuda, por lo que su hermana y sobrino salieron de inmediato y tras levantar del suelo a la afectada, comenzaron a perseguir a pie a los supuestos asaltantes.

Durante esta persecución, los supuesto delincuentes cruzaron corriendo el bulevar Héroes de Nacozari, donde uno de los masculinos, de aproximadamente 16 años de edad, fue atropellado por un vehículo que aún después de arrojarlo al camellón, no detuvo su andar.

Los cómplices del herido huyeron, pero Mónica y su familia pidieron apoyo de una patrulla de la Policía Estatal para llamar a emergencias y poner bajo arresto al señalado, mismo que recibió atención médica y fue procesado.

Con apoyo de cámaras de vigilancia, Mónica logra respaldar su historia, sin embargo, señala que al acudir al Ministerio Público fue amenazada por los familiares de su agresor, quienes la culpan por todo lo ocurrido e incluso la han amenazado para que detenga el proceso penal.

Por lo anterior la afectada pide ayuda de las autoridad para garantizar su seguridad.

#Seguridad 🤬 ¡Ni así escarmentó! Un asaltante fue atropellado mientras intentaba escapar en la colonia Santa Anita de #Puebla, y aún así, la familia de este ratero ¡está amenazando a su víctima!



El reporte, con @_jesuszav pic.twitter.com/IayQ7OOs86 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 7, 2025

Editor: Renato León

Te recomendamos: