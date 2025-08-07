Familia sufre robo e intento de secuestro en la Puebla-Orizaba

Autoridades del municipio de Atzitzintla brindaron apoyo a una familia que fue víctima de un robo y estuvo a punto de ser secuestrada mientras viajaba sobre la autopista Puebla-Orizaba. La familia fue rescatada después de lograr liberarse y arribar a la cabecera municipal.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando la familia se dirigía al vecino estado de Veracruz en la autopista Puebla-Orizaba.

Según la información disponible, un grupo armado interceptó la unidad en la que viajaban con la intención de secuestrarlos. Sin embargo, los integrantes lograron escapar y caminaron por un cerro entre las comunidades de Magueyes, Maltrata y Atzitzintla, llegando a la zona durante la madrugada.

Personal del ayuntamiento de Atzitzintla brindó apoyo a la familia, proporcionándoles alimentos y refugio temporal, mientras que elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal realizaban rondines de seguridad en la zona.

Horas más tarde, durante el patrullaje, las autoridades lograron localizar la unidad que los asaltantes habían robado sobre la autopista Puebla-Orizaba, en la zona de Veracruz.

