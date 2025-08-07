Chocan Ruta Azteca y camioneta; derriban semáforo y poste telefónico

El choque entre un microbús de la Ruta Azteca y una camioneta causó graves daños materiales durante la mañana de este jueves en el barrio de Santiago, incluyendo un semáforo derribado y un poste telefónico colgando.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. en el cruce de la 15 Poniente y 15 Sur. Según testigos, la unidad 46 impactó contra una camioneta Honda gris.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la mecánica del accidente ni se sabe quién es el responsable, el fuerte impacto no dejó personas lesionadas, solo daños materiales en el lugar.

El accidente provocó el cierre de la circulación en la zona mientras personal de Protección Civil municipal trabajaba para evitar otro percance.

El semáforo cayó, mientras que el poste quedó colgando de los cables, por lo que personal de Telmex llegó para realizar las reparaciones correspondientes. Actualmente no hay servicio de teléfono ni internet en la zona afectada.

#ConexiónVial 💥 Chocan una camioneta y la unidad 46 de la Ruta Azteca en la esquina de 15 Poniente y 15 Sur.



El impacto proyectó a la camioneta contra un semáforo que quedó inservible. pic.twitter.com/RFcyOlFZgG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 7, 2025

