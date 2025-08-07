Vuelca camioneta en Periférico Ecológico; deja solo daños materiales

La volcadura de una camioneta ocurrió la mañana de este jueves sobre Periférico Ecológico, a la altura de la carretera federal Puebla-Tehuacán, en Amozoc, con dirección hacia Valsequillo. Esta situación generó la movilización de elementos de seguridad en la zona.

El incidente se registró alrededor de las 6:30 a.m., cuando el conductor de una camioneta que transportaba árboles frutales, y se dirigía a Atlixco, declaró que un automóvil se le cruzó. Al intentar esquivarlo, volcó en el carril de baja, quedando la mercancía completamente esparcida sobre la vialidad.

No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales en la unidad.

En el lugar ya se encuentran elementos de tránsito municipal de Amozoc, así como grúas para realizar las maniobras necesarias, junto con paramédicos que atienden a los tripulantes de la camioneta.

El tráfico avanza sin problema, gracias a que los elementos de seguridad abanderan la zona.

#ConexiónVial 🚚 Una camioneta de carga volcó en el Periférico Ecológico a la altura de la carretera federal Puebla-Tehuacán en Amozoc. pic.twitter.com/I6omG39hG4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 7, 2025

