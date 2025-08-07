Envían amenazas de muerte a Álvaro Angulo, jugador de Pumas

El director técnico de Pumas, Efraín Juárez, reveló que el defensa colombiano Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte a través de su correo electrónico y teléfono. Las intimidaciones, presuntamente originadas en Argentina, llegaron la mañana del miércoles 6 de agosto, horas antes del encuentro contra Inter Miami en la Leagues Cup.

Juárez denunció el hecho en conferencia de prensa, asegurando que el club ya investiga el origen de los mensajes.

“Tenemos un caso de un jugador mío, Álvaro Angulo, recibió amenazas de muerte en su correo y teléfono. No sé de dónde. Parece que viene de Argentina. Vienen de muerte. Quiero que entiendan eso”, expresó el estratega, quien sugirió que el incidente podría estar relacionado con el pasado del futbolista en Independiente de Avellaneda, equipo de la liga de Argentina.

Ángulo, de 28 años, se unió a Pumas en el Apertura 2025 tras su paso por el club argentino, donde disputó 17 partidos. Aunque no se confirmó oficialmente la fuente de las amenazas, se especula que podrían derivar de conflictos pendientes por supuestas deudas económicas de la institución.

Efraín Juárez pidió el apoyo de las autoridades y adelantó que el club tomará medidas para garantizar la seguridad del jugador.

Este no es el primer episodio de este tipo en el torneo, días atrás, la árbitra mexicana Katia Itzel García también recibió amenazas tras dirigir el partido entre Rayados y FC Cincinnati. La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol podrían intervenir para evitar que estos hechos se repitan.

