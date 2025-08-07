Prestamistas asesinan a niño de 5 años por deuda de mil pesos en Edomex

En Los Reyes La Paz, Estado de México, el cuerpo sin vida de Fernando, un niño de cinco años, fue encontrado dentro de un costal en una vivienda donde prestamistas lo tenían como garantía por una deuda de mil pesos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el pasado 28 de julio, los acreedores llegaron al domicilio de la madre del menor para cobrarle el dinero que le habían prestado días antes. Ante la imposibilidad de pagar, los sujetos decidieron llevarse al niño como garantía de pago, asegurando que lo devolverían una vez liquidada la deuda.

La madre acudió en varias ocasiones a reclamar a su hijo, pero al no llevar el dinero, los implicados se negaron a entregar al menor privado de la libertad. Fue hasta que solicitó el apoyo de autoridades municipales que se logró el acceso al inmueble, donde se localizó el cadáver del pequeño en avanzado estado de descomposición.

Vecinos de la zona relataron que, durante su encierro, Fernando fue víctima de maltratos constantes, mencionaron que lo mantenían amarrado, le arrojaban comida al suelo y lo bañaban con agua fría. Además, se señaló que, presuntamente, el menor también enfrentaba situaciones de violencia en su propio hogar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación por privación ilegal de la libertad en grado de homicidio, luego de que tres personas vinculadas al caso fueron detenidas. El cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar las causas exactas de su muerte.

El caso ha generado indignación entre habitantes de la zona, quienes exigen justicia para Fernando, un niño cuya vida terminó de manera trágica por una deuda de apenas mil pesos.

