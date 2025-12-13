Liberan 19 fotos más de Epstein con Trump y otras figuras mediáticas

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundieron 19 fotos más del patrimonio de Jeffrey Epstein. Entre las caras famosas asoman el presidente Donald Trump, Bill Gates y el expríncipe Andrés.

Por el momento, no hay pruebas de irregularidades en estas imágenes, y muchos de los fotografiados han negado cualquier delito. Varias de las fotos no forman parte del archivo que el Departamento de Justicia debe publicar antes del 19 de diciembre.

Donald Trump, amigo de Epstein por años, posó en tres de las 19 fotos: una con mujeres con rostros tapados, otra charlando con él y la modelo Ingrid Seynhaeve en una fiesta de Victoria’s Secret de 1997, y una tercera con otra mujer censurada.

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que se distanció de Jeffrey Epstein alrededor de 2004, años antes de que el magnate financiero fuera acusado y condenado por delitos relacionados con la prostitución y el tráfico sexual de menores.

Por su parte, el demócrata Robert García soltó que analizan más de 95 mil fotos de los herederos de Epstein, con más liberaciones en días y semanas. “Algunas de las otras fotos que no publicamos hoy son increíblemente perturbadoras”, advirtió.

A su vez, republicanos y la Casa Blanca acusaron a los demócratas de seleccionar cuidadosamente las imágenes para armar una narrativa falsa contra Donald Trump. Una foto extra muestra un cartel de “Condón Trump” en sobres rojos ilustrados.

Otras caras reconocidas en las fotos incluyen a Bill Clinton, el expríncipe Andrés, Woody Allen, Richard Branson, Bill Gates, Richard y más. Epstein no sale en todas, y las imágenes carecen de contexto, lo que complica interpretarlas.

