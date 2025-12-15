IBERO Puebla y SEDIF estrechan lazos por la paz social

Con el objetivo de impulsar grandes proyectos para el beneficio de la sociedad poblana, el rector de la IBERO Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, y la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Cecilia Arellano, estrecharon lazos gracias a la integración de la funcionaria a la Red por la Paz Puebla, como parte del compromiso compartido con el servicio.

En un encuentro con el titular de la Rectoría, directivos de la IBERO Puebla e integrantes de la Red Estatal por la Paz en Puebla, se estableció una vinculación entre la Universidad y el SEDIF. El objetivo es establecer una agenda común en beneficio de las infancias y las familias poblanas, donde se promueve el desarrollo integral de las niñas y niños de Puebla, así como fortalecer los lazos familiares y comunitarios.

En su intervención, Guevara Sanginés afirmó que todo acto de cambio debe construirse de manera conjunta entre sociedad y gobierno, pues solo así se verá reflejado el trabajo en pro del desarrollo social. Ello se armoniza con la misión de la Comunidad Universitaria, que ve en su vocación jesuita el llamado a amar y servir en todo.

Por su parte, la presidenta del Patronato del SEDIF reafirmó su compromiso con la causa y su firme convicción en el trabajo conjunto para promover la paz encausada en la construcción de una sociedad más justa y equitativa: un objetivo común que requiere la participación de todas y todos.

Asimismo, el Mtro. Arturo González González, SJ, académico de la IBERO Puebla y enlace en Puebla de la Red Nacional por la Paz, presentó los avances de este esfuerzo que une a los sectores académico, eclesiástico y social con miras a reconstruir y fortalecer el tejido social, en favor de la paz y la unidad nacional.

Durante la reunión, se planteó la coordinación entre la sociedad y el gobierno para legislar sobre participación ciudadana con el fin de fomentar la inclusión, una convivencia libre de violencia y dinamismo de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. La colaboración entre la IBERO Puebla y el SEDIF será fundamental para lograr este objetivo.

La presidenta del Patronato del SEDIF se sumó al compromiso asumido por el entonces candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, cuando firmó el compromiso con la Red por la Paz Puebla en 2024. Estos acuerdos permitirán generar políticas y programas que beneficien a las infancias y las familias poblanas, así como la promoción de la participación ciudadana y la inclusión social, valores fundamentales para la Universidad Jesuita.

Te recomendamos: