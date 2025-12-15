Omar Muñoz premia a ganadores de la Liga Municipal de Fútbol

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, realizó la premiación de la final de la Liga Municipal de Fútbol en la que triunfó el equipo Barcelona con un marcador 5-1 sobre el Cachorros. En tercer lugar quedó el equipo La Raza.

Los premios para los 3 primeros lugares fueron de 12 mil, 6 mil y 3 mil pesos, respectivamente.

Desde el estadio de fútbol Lobos BUAP, el edil felicitó a todos los equipos que participaron en la liga y expresó que es un orgullo que el municipio esté lleno de talento.

“El deporte une a las familias y fomenta el hacer comunidad; unidos sociedad y gobierno podemos apoyar más proyectos deportivos y generar políticas públicas que de manera transversal contribuyan a sacar a los jóvenes de situaciones de crisis y realidades de violencia”.

“Además de ayudar a mantener una buena salud y alimentación, la práctica de alguna disciplina deportiva inculca la sana convivencia y deja grandes momentos plasmados en la vida de los más pequeños y de los jóvenes de la comunidad, quienes suelen convertirse en ejemplo de vida para sus familias”, dijo.

El edil puntualizó que la realización del torneo implicó un trabajo en equipo enorme y destacó que no a cualquiera se le presta un estadio de la envergadura del de Lobos BUAP.

“Vamos a continuar fomentando el deporte en Cuautlancingo a través de la realización de más espacios deportivos como el centro de alto rendimiento que se construirá el siguiente año en Sanctorum, para que no solo en la Unidad Deportiva San Juan, sino en otros puntos, se alberguen eventos de talla nacional e internacional”, concluyó.

