SMDIF Cuautlancingo entrega 37 aparatos funcionales

El Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, presidido por Tere Alfaro, en conjunto con el Sistema Estatal DIF, encabezado por la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, y con la Delegación 18 Cholula, distribuyó aparatos funcionales a personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo su autonomía, movilidad y desarrollo cotidiano.

Con esta acción se beneficia a las familias de la comunidad y se reafirma el compromiso de impulsar programas que garanticen bienestar, inclusión y mejores condiciones de vida para las y los ciudadanos.

Durante esta jornada se entregaron:

8 auxiliares auditivos

20 sillas de ruedas

8 bastones tetrapodos

1 silla PCI (para parálisis cerebral infantil)

Estos aparatos representan un respaldo directo a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, pues contribuyen a mejorar su calidad de vida y facilitar su participación en actividades diarias.

Asimismo, Tere Alfaro entregó prótesis de pierna (desarticulado de cadera y transfemoral) a personas beneficiarias, como resultado de un proceso integral que incluyó la toma de moldes, valoración técnica y seguimiento especializado, que garantiza que las prótesis cumplan con las características necesarias para cada caso. Esta acción fue realizada con el acompañamiento del personal del Sistema Estatal DIF.

La titular del SMDIF agradeció a Ceci Arellano por su apoyo constante y su compromiso con la inclusión social y el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad; asimismo, a la Delegación 18 Cholula, destacando que el trabajo conjunto permite brindar resultados tangibles a quienes más lo necesitan.

Con estas acciones, la dependencia municipal reitera su compromiso con la inclusión, la solidaridad y la atención digna a quienes más lo necesitan.

Te recomendamos: