Aseguran 89 mil litros de huachicol y 25 pipas en Tepeaca

La Guardia Nacional, SEDENA y Marina decomisaron pipas con herramientas de extracción ilegal. / Foto: Especial.

Autoridades federales aseguraron 89 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado y 25 vehículos utilizados para el huachicol durante un operativo interinstitucional en el municipio de Tepeaca, Puebla.

Elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina de México realizaron inspecciones en la comunidad de San José Carpinteros, cerca del gasoducto Tula-Guadalajara.

En el lugar localizaron pipas y vehículos particulares con herramientas para la extracción ilegal de combustible. Hasta el momento no se reportan detenciones ni se ha precisado el sitio exacto del operativo.

Tanto las unidades como el hidrocarburo y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

