Cuautlancingo realiza mesa de seguridad con San Pedro Cholula

El Secretario de Gobernación de Cuautlancingo, Emmanuel Cortés Farfán, presidió la instalación de la “Mesa de trabajo de seguridad” entre los municipios de Cuautlancingo y San Pedro Cholula.

El objetivo fue fortalecer la cooperación entre ambos municipios colindantes a través del análisis de las estrategias y líneas de acción que se han implementado en la zona limítrofe para disminuir la incidencia delictiva, con la finalidad de reforzar las labores de inteligencia que garanticen la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Participaron el Secretario de Gobernación de San Pedro Cholula, Carlos Carrillo Cortés; el Secretario de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, Juan Villegas Castillo; el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Cuautlancingo, Pablo de la Cruz Santos; el Director de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo, Sergio Arturo Feria Rodríguez; el Director de Seguridad Vial, David Cortés Blancas; y los presidentes de las juntas auxiliares de Cholula:

José Félix Huitzil Guerra de Santa Bárbara Almoloya.

José Luis Bolaños Saavedra de Rafael Ávila Camacho (Manantiales).

José Antonio Zuñiga de Momoxpan.

La reunión fue una muestra de la disposición de los presidentes municipales Omar Muñoz y Tonantzin Fernández de trabajar de manera coordinada en beneficio de los habitantes de sus municipios, pues únicamente uniendo esfuerzos se podrá combatir de manera efectiva a la delincuencia y regresar la seguridad a las demarcaciones.

