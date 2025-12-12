FGE Puebla vincula a proceso a excomandante de la AEI

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro N., excomandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), al considerar el Juez de Control que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público acreditan su probable responsabilidad en delitos cometidos en la Procuración y Administración de Justicia.

De acuerdo con los argumentos expuestos por la Fiscalía del Estado durante la audiencia, Alejandro N. habría sido omiso en realizar actos de investigación en un hecho de desaparición de persona, ordenados por el Agente del Ministerio Público, sin que existiera causa fundada para ello.

El Juez de Control determinó que los elementos presentados fueron suficientes para iniciar proceso formal en su contra, por lo que determinó su vinculación a proceso y continuará con prisión preventiva justificada.

Cabe recordar que el hoy imputado fue detenido en julio de este año y vinculado a proceso por el delito de intimidación, luego de que presuntamente acudió al domicilio de una persona para amedrentarla utilizando un arma de fuego, además de amenazarla para que no denunciara hechos respecto a las actividades ilícitas que realizaba un sujeto identificado como Federico N., alias “El Patuleco”.

Te recomendamos: