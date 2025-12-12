Capturan a César “N”, presunto involucrado en incendio del bar “La Coss”

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), desahogó un cateo que permitió la detención de César N., de 19 años de edad, quien contaba con orden de aprehensión por su presunta participación en el incendio del bar “La Coss”.

El pasado 18 de noviembre, varias personas a bordo de motocicletas arribaron al lugar ubicado en la colonia Popular Coatepec, de la ciudad de Puebla, donde presuntamente provocaron un incendio en el establecimiento, ocasionando la muerte de siete personas y lesiones a cinco más.

Mediante análisis de la información, trabajo de inteligencia y labores de campo, se logró identificar a César N. como presunto partícipe, así como su ubicación exacta, por lo que se solicitaron y obtuvieron las órdenes de aprehensión y de cateo correspondientes.

En atención a los mandatos judiciales, la Fiscalía del Estado, con apoyo de las fuerzas de seguridad federales y estatales, ejecutó el cateo en el interior del domicilio ubicado en calle Michoacán, de la colonia Expropiación Petrolera, de San Lucas Atoyatenco, San Martín Texmelucan, donde se logró la captura del presunto responsable.

Tras su aseguramiento, la persona quedó a disposición del Juez de Control como probable responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

