Avalan incorporar Ley para Eliminar Trámites Burocráticos en Puebla

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, que preside el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, avaló el proyecto de dictamen para reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar los modelos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, lo que permitirá homologar los trámites y servicios en los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se incorpora la soberanía tecnológica como componente estratégico de la transformación digital del país, mediante el desarrollo y consolidación de capacidades tecnológicas públicas que permitan contar con soluciones digitales propias y capacidades técnicas e institucionales que puedan ser compartidas y replicadas en los distintos órdenes de gobierno.

Con estas reformas se pretende contar con una administración pública más eficiente, transparente, moderna e incluyente, mediante la transformación de la relación entre el gobierno y la ciudadanía, la reducción del costo burocrático y el cierre de espacios de discrecionalidad y actos de corrupción.

El proyecto de dictamen deroga la fracción XXXI del artículo 44 y adiciona la fracción XXVIII Bis al artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Julio Miguel Huerta Gómez, José Luis Figueroa Cortés, Pavel Gaspar Ramírez, María Soledad Amieva Zamora, Jaime Natale Uranga, Susana Riestra Piña y Fedrha Isabel Suriano Corrales.

