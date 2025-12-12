Puebla trabaja en la reforestación y recuperación de áreas naturales

El Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Armenta, trabaja de forma activa en la reforestación y recuperación de las áreas naturales de la entidad, en beneficio de la salud de las y los poblanos para mantener la tendencia a la baja en el número de incendios y de hectáreas afectadas.

El mandatario estatal informó que se tecnifican los procesos de trabajo, con el fin de detener el deterioro en el bosque y con el logro de detener hasta en un 64 por ciento menos la cantidad de hectáreas afectadas y con millones de árboles salvados durante este primer año de administración.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos Guadarrama, informó que Puebla atendió de manera eficaz los 304 incendios forestales registrados en lo que va del año. Detalló que el promedio de afectación en la entidad fue de 47 hectáreas por incidente, cifra significativamente menor a la media nacional, que alcanzó las 174 hectáreas por siniestro.

La secretaria indicó que, para continuar en este sitio preponderante en el ámbito nacional, durante el fin de semana el mandatario entregó vehículos y equipamiento a los brigadistas y Guardia Forestal, lo anterior con una inversión de 20 millones de pesos.

Finalmente, detalló que tras las intensas lluvias registradas en el mes de octubre, la Secretaría de Medio Ambiente entregó 84 mil plantas forestales en municipios de la Sierra Norte, con el objetivo de ayudar a recuperar áreas degradadas, mejorar la conectividad entre los fragmentos del bosque e impulsar la recuperación de la biodiversidad.

