Texmelucan pone en marcha Operativo Blindaje San Martín

Con el compromiso de garantizar la tranquilidad de las familias texmeluquenses, además de consolidar mejores condiciones de seguridad en el municipio, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, presidido por Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, impulsa la coordinación interinstitucional a fin de reforzar las estrategias de prevención y combate a la delincuencia en el municipio.

Como parte de estos esfuerzos, se puso en marcha el “Operativo Blindaje San Martín”, que tiene como objetivo incrementar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad mediante labores de inteligencia, prevención del delito, vigilancia estratégica y reacción inmediata, a través de un despliegue coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El Secretario de Gobernación, Juan Cante Castro, reiteró el compromiso de la administración del alcalde Juan Manuel Alonso, para mantener una estrecha colaboración con las instancias estatales y federales, a fin de preservar el orden público, así como, fortalecer la seguridad de las y los texmeluquenses.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Armando Martínez Mayo, destacó que la estrategia se desarrollará con apego a los derechos humanos, bajo los principios de legalidad, coordinación institucional y uso legítimo de la fuerza, priorizando la protección de la ciudadanía. Asimismo, subrayó que en Texmelucan no habrá espacio para la impunidad ni para quienes pretendan alterar la paz social.

En el operativo participaron corporaciones como: la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal de Puebla y Tlaxcala, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Puebla, Pemex, Policía de Investigación, entre otras.

Durante el arranque del operativo se contó con la presencia de representantes de corporaciones de seguridad de los ámbitos federal y estatal de Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, así como de municipios de la región; además de regidoras, regidores y funcionarios municipales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada para construir un Texmelucan más seguro, con instituciones sólidas, cercanas a la ciudadanía y enfocadas en la protección de las familias.

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