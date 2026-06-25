Gobierno estatal continúa pavimentación en Puebla, Tlacotepec y Xicotepec

Como parte de la transformación de las vías de comunicación en la entidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, continúa con la pavimentación y rehabilitación de vialidades en la capital, Tlacotepec de Benito Juárez y Xicotepec con 3.57 kilómetros atendidos en beneficio directo de 300 mil habitantes.

Entre las obras principales destaca la colocación de carpeta asfáltica en las gasas y entronques del Periférico Ecológico y la lateral de la Autopista México-Puebla, que presentan un avance del 91 por ciento.

Asimismo, se interviene la calle Emiliano Zapata, entre la Avenida Aranzazú y Teteles de Santo Nombre, en la colonia Benito Juárez del municipio de Tlacotepec de Juárez, con avance del 80 por ciento en los trabajos. Además, se rehabilitan las calles Campo de Aviación e Ignacio Zaragoza en Villa Ávila Camacho en el municipio de Xicotepec con avance del 20 por ciento.

Las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura realizan fresado y tendido de carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita y rejillas existentes, así como la colocación de señalamiento horizontal.

El gobernador Alejandro Armenta Mier fortalece la seguridad y la conectividad en uno de los accesos principales a la capital poblana, en la región de las sierras Negra y Norte.

La administración estatal enfoca sus esfuerzos en el mejoramiento integral de los caminos para acercar los servicios básicos a las comunidades más alejadas. Esta estrategia de obra dignifica la movilidad de las familias poblanas y se consolida como un motor indispensable para garantizar el desarrollo económico regional y la competitividad de toda la entidad.

El gobierno estatal trabaja de forma coordinada con la federación gracias al respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y al uso estratégico de insumos donados por Petróleos Mexicanos (PEMEX). Esta alianza institucional permite optimizar los recursos públicos y avanzar en la creación de “Senderos de Paz” para contar con vialidades seguras, iluminadas y eficientes para el bienestar de las y los poblanos.

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