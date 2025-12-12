Comisión de Hacienda avala Ley de Ingresos 2026 para la capital poblana

En la última sesión del año de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla, aprobó la Ley de Ingresos 2026 de la capital poblana y de Cuautlancingo, así como el comodato del Paseo Bravo a favor del gobierno del estado hasta 2030.

Durante la discusión, el tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, estuvo presente en el análisis de la Ley de Ingresos del próximo año, la cual aprobaron las y los diputados.

En el documento final que será votado en el Pleno el próximo lunes, los legisladores decidieron quitar conceptos como el cobro de una licencia de valet parking de 5 mil pesos y agregar el cobro de ingresos del mercado de San Ramón, que todavía no es inaugurado y funcionará en 2026.

En entrevista, el funcionario municipal explicó que está de acuerdo con las modificaciones a la propuesta que la administración del edil Pepe Chedraui Budib envió y afirmó que no perjudica la estimación de 7 mil 470.4 millones de pesos de ingresos para las arcas municipales en 2026.

También detalló que el cobro de la licencia de funcionamiento de valet parking que fue eliminado era una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano que “no tiene mayor relevancia” y que podrían replantear para la Ley de Ingresos de 2027.

Descarta préstamo

Ante el panorama adverso sobre los ingresos del municipio para el próximo año, González Cobián descartó que se tenga contemplada la solicitud de un préstamo para el Ayuntamiento y sostuvo que habrá un crecimiento de 1.8 por ciento de lo estimado de ingresos en comparación a este año.

Sin embargo, admitió que es insuficiente para los proyectos que quiere desarrollar la administración, por lo cual, en caso de ser necesario, se analizaría la opción del financiamiento que fue aprobado por el Congreso de Puebla.

Recaudan 18.3 mdp en parquímetros y 17.8 en multas por mal uso

El tesorero Héctor González indicó que el Ayuntamiento ha recaudado 18.3 millones de pesos en el uso del espacio público y de multas por mal uso, 17.8 millones de pesos de abril a la fecha.

En este sentido, recordó que todavía sigue en curso la planeación del programa para retribuir los recursos a las zonas donde fueron colocados los estacionamientos rotativos.

