MC Puebla pide aplicar leyes existentes ante arrancones

Para Movimiento Ciudadano en Puebla no es necesario endurecer las penas para inhibir los arrancones y pidió que se opte por políticas públicas para hacer consciencia y realizar mesas de trabajo con la sociedad civil, dijo la diputada Fedhra Suriano Corrales.

En entrevista, la legisladora local y dirigente del “partido naranja” dijo que la fuerza política que representa no apoya el punitivismo y exigió que se apliquen las leyes ya existentes para los responsables de los siniestros viales que han cobrado la vida de otros en zonas como la vía Atlixcáyotl.

Abundó en que si las autoridades ya saben en qué zonas y en qué horarios se presentan las competencias de velocidad entre vehículos, hay que reforzar la presencia policial para inhibir estas conductas.

“Hay que aplicarles la ley, reformar nos va a llevar más tiempo, hay que aplicar lo que actualmente tenemos“, comentó.

Te puede interesar: Pável Gaspar detalla agenda del informe de Alejandro Armenta ante el Congreso

Reiteró que si se propone retirarles la licencia a quienes participen en arrancones, debe ser tras un análisis profundo junto a representantes de la sociedad civil para que no sea una propuesta de las y los legisladores.

“Le quitan la licencia; conducir sin licencia es una infracción de tránsito, no es un delito, es un tema complicado en el que la sociedad tiene que aportar elementos para que puedan ser viables en el tema de la conducción de la sociedad“, agregó.

Insistió en que es necesario hacer políticas públicas que permeen en la sociedad y hacer conciencia en los jóvenes que realizan estas actividades.

#Puebla Para MC en Puebla no es necesario endurecer las penas para inhibir los arrancones y pide que se opte por políticas públicas para hacer consciencia y realizar mesas de trabajo con la sociedad civil, dijo la diputada Fedhra Suriano.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/G7kiWzBqGT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 12, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: