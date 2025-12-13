Capilla del Arte UDLAP se suma a la Noche de Museos

La Capilla del Arte, espacio cultural de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ubicada en el centro histórico de la ciudad de Puebla, se suma a las actividades especiales realizadas en el marco de la Noche de Museos que se celebrará el próximo sábado 13 de diciembre. Las personas interesadas en visitar este recinto cultural podrán hacerlo en un horario de 11:00 a 20:00 horas, en el que podrán observar la estructura francesa que alberga la galería, recorrer la nueva exposición colectiva que ocupa los dos pisos del emblemático edificio y ser parte de distintas actividades.

“Habitar el umbral: Cuerpo, memoria y territorio en diálogo” es la exposición que podrán visitar este sábado, la cual consiste en una muestra que entrelaza cuerpo, memoria y territorio como experiencias vivas y cambiantes, a través de 74 piezas de profesores, egresados y artistas vinculados a la UDLAP. A través de cada núcleo, los visitantes podrán ir conociendo el trabajo de artistas como Antonio Álvarez Morán, Berenice Olmedo, Miguel Casco, Beto Ibáñez, José Lazcarro, Carlos Arias. Lydia García, entre otros.

“Esta colección que se ha forjado en el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y la ilusión de mostrar una exposición a la altura de la grandeza y trayectoria de una institución que ha destacado por tener la palabra excelencia como un sinónimo de su nombre. También se ha forjado en el cariño y confianza de todos los artistas que respondieron sin dudar a nuestra invitación”, expresó el Mtro. Mauricio Audirac Camarena, director de Capilla del Arte UDLAP durante la apertura de esta muestra.

Programación especial

Además de poder disfrutar de dicha exposición colectiva, Capilla del Arte UDLAP, como en cada edición de la Noche de Museos, preparó dos eventos especiales. A las 16:30 horas se llevará a cabo el concierto de Jóvenes Talentos, una muestra de música clásica con piezas de Bach, Beethoven, Chopin, entre otros, bajo la interpretación de músicos emergentes: la violinista Sofía M. Domínguez y el pianista Said Morgado Velázquez, junto al pianista el Mtro. Víctor Gonzalo Martínez Lima.

A las 18:30 horas, File y Katya brindarán un concierto titulado “El Viajero”, una propuesta de concierto concebida como un recorrido por la riqueza musical de México. A través de una selección representativa de géneros y estilos tradicionales, se busca resaltar la diversidad cultural del país no solo en el ámbito sonoro, sino también en sus manifestaciones gastronómicas y en su contexto social.

Cartelera cultural que se renueva cada mes

Tanto las exposiciones como las actividades de Capilla del Arte UDLAP son completamente gratuitas y están agrupadas en una oferta cultural que de martes a domingo despliega diferentes ejercicios. Ejemplo de esto es que el mes pasado, en el marco de los tradicionales Jueves de Diálogo, el Dr. Patrick Johansson, profesor adscrito de la UDLAP y Premio Internacional Alfonso Reyes 2025, brindó la charla «El tiempo es azul, la noche es redonda». Una aproximación a la otredad epistémica indígena prehispánica, una sesión profunda y fascinante que llevó a los asistentes a repensar la manera en que entienden el tiempo, el mundo y el pensamiento indígena.

