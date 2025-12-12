UDLAP cierra gira de conciertos navideños 2025

Con lleno total en todas sus presentaciones, los Equipos Representativos Culturales de la Universidad de las Américas Puebla: la Orquesta Symphonia, el Coro de Cámara, Ópera UDLAP y el Ballet Folclórico Zentzontle, concluyeron su gira de conciertos navideños 2025, la cual tuvo cuatro sedes que se han vuelto tradición, así como la incursión en un nuevo escenario. La gira navideña cerró de manera espectacular en dos escenarios emblemáticos de Puebla y Tlaxcala.

Catedral Basílica de Puebla, hogar de la UDLAP desde hace más de diez años

Por decimotercera ocasión, el Altar Mayor de la Catedral Basílica de Puebla se convirtió en el escenario principal del tradicional Concierto Navideño UDLAP, donde más de 80 talentosos estudiantes y artistas universitarios se presentaron ante un recinto totalmente abarrotado.

La Orquesta Symphonia, bajo la batuta de la Dra. Laura Reyes Peñaloza, abrió el programa musical con una gran interpretación de «Polonesa» de la suite Nochebuena de Nikolái Rimski-Kórsakov. Acompañados por el Coro de Cámara y solistas: tenores, sopranos, mezzosopranos y barítonos, la orquesta continuó interpretando obras clásicas y navideñas, que generaron una ovación especial entre los asistentes.

En un cierre magistral, que unió las voces de todos los asistentes, los artistas UDLAP interpretaron el tradicional Popurrí navideño UDLAP que convirtió el espacio en un ambiente de festividad y comunidad. “Para la Universidad de las Américas Puebla es un privilegio estar en la catedral, a nombre de toda la comunidad, familiares, egresados y todos los que hacen posible que la cultura florezca cada día más, muchas gracias; sobre todo a ustedes que hacen posible que la UDLAP siga siendo referente de los conciertos de Navidad en la catedral”, explicó Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales.

Durante la velada, Mons. Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla, y el Padre Francisco Vázquez, Decano de la Catedral Basílica de Puebla, agradecieron al Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la Universidad de las Américas Puebla, por promover el arte e impulsar este proyecto que desde hace más de diez años ha logrado congregar a los poblanos en un espacio lleno de celebración, espíritu navideño y excelencia académica.

Tlaxcala, una de las presentaciones más esperadas de la gira

Con tres ediciones que han logrado llenos totales, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala recibió a la UDLAP para presentar el último concierto navideño de este año. Con un programa que replicó los momentos más emblemáticos de la temporada, los artistas UDLAP ofrecieron una presentación memorable en la que el público respondió con aplausos y ovaciones, convirtiendo el cierre en un momento emotivo.

Sin duda, uno de los momentos especiales de esta presentación fue la interpretación del Cascanueces que sorprendió a todos. Sumado a esto, el Coro de Cámara, acompañado por algunos instrumentos en particular, dio una gran muestra de su dominio coral al cantar, añadiendo el toque único de Zentzontle, quienes, con su desempeño escénico, ilustraron cada pieza.

Al inicio de esta magistral muestra artística, Mons. Julio César Salcedo Aquino, obispo de la Diócesis de Tlaxcala, dio la bienvenida a la UDLAP: “A todos los jóvenes que están acá, muchas gracias; sabemos que detrás de este concierto hay muchas horas de trabajo y de ensayo, pero todo lo hacen con mucha alegría para animar y alentar a todos aquellos que los escuchamos”, señaló.

De esta manera, la Universidad de las Américas Puebla, que está cerrando un año de festejos por sus 85 años de historia y 55 de su campus en Puebla, reafirma su presencia cultural en la región y continúa posicionándose como referente nacional de excelencia académica. A través de sus Equipos Representativos Culturales, la música, el trabajo escénico y el espíritu navideño lograron una vez más reunir a miles de personas en espacios históricos, celebrando una tradición que año con año crece.

