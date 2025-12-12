Lilia Cedillo reconoce trabajo del Consejo de Docencia BUAP

En la décima reunión y octava sesión ordinaria, el vicepresidente del Consejo de Docencia, José Jaime Vázquez López, rindió un informe anual ante los miembros de este órgano colegiado. Allí, la rectora Lilia Cedillo Ramírez reconoció el trabajo que realizan, caracterizado por su vocación de servicio y el compromiso que imprimen en cada uno de los asuntos que resuelven.

“El Consejo de Docencia juega un papel fundamental en la trayectoria de los jóvenes; son la clave para cumplir con una actividad sustantiva de forma eficaz y eficiente, porque son los encargados de adecuar y modificar los planes de estudio para garantizar el éxito de los egresados”.

La rectora Lilia Cedillo hizo un llamado para mantenerse cercanos a los jóvenes y aseguró que la BUAP tiene programas de estudio que son valorados por su pertinencia en el sector empresarial, en la sociedad y por los emprendedores, gracias al trabajo que desarrolla el Consejo de Docencia, a cuyos integrantes les deseó lo mejor en esta temporada, en compañía de sus familias.

En cuanto al informe, José Jaime Vázquez López, vicerrector de Docencia, refirió que este registra los acuerdos más importantes del último año. Entre estos, la ampliación de la oferta educativa, acreditaciones, rediseño curricular de los planes de estudio a nivel superior, modificaciones de la denominación de nomenclaturas de unidades académicas, actualización y creación de planes de estudio y nuevas opciones de titulación.

En cuanto a la agenda 2026, mencionó la implementación de nuevos proyectos y cambios para el nivel medio superior, rediseño de asignaturas, adecuaciones que mejoren las condiciones de los profesores hora clase, análisis de los requisitos y procedimientos para la admisión, propuestas para trabajar las modalidades alternativas para alumnos y la concepción de construcción participativa en el Plan de Desarrollo Institucional, por mencionar algunos temas.

