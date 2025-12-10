Director de Facultad de Economía BUAP rinde Primer Informe de Labores

Al reconocer que los economistas tienen una visión precisa de la realidad, ya que son quienes se basan en datos y números para la toma de decisiones, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, constató los logros de la Facultad de Economía, cuyos resultados se observan en su calidad académica, consolidación de su planta docente, trabajo colaborativo, reconocimientos estudiantiles y producción científica.

En el Primer Informe de Labores del director, Juan Alberto Vázquez Muñoz, la doctora Cedillo externó que la Facultad de Economía se ha enfocado en fortalecer y actualizar sus planes educativos, para formar profesionales competentes en economía y finanzas que orientarán el rumbo del país.

“Los reconocimientos estudiantiles son producto de su trabajo y de la guía de sus profesores. Ponen en alto el nombre de la institución en el ámbito académico, deportivo y cultural. Estos logros demuestran que los conocimientos adquiridos los ponen a la par del nivel competitivo de jóvenes de otras instituciones, públicas y privadas”, afirmó la Rectora de la BUAP, quien se comprometió a seguir acompañando a dicha comunidad universitaria.

Al rendir cuentas de las acciones que fortalecieron a esta facultad, Juan Alberto Vázquez Muñoz mencionó la incorporación de nuevos profesores hora clase, actualización curricular, realización de actividades de extensión, una nueva propuesta de doctorado, así como las celebraciones del 60 aniversario de la facultad, los 40 años de la Maestría en Economía y los 20 de la Licenciatura en Finanzas, tres hitos que reflejan el compromiso con la excelencia educativa.

Por medio de un video, Vázquez Muñoz habló sobre la consolidación de la planta docente integrada por 68 profesores, quienes atienden a una matrícula de 2 mil 63 estudiantes de licenciatura y posgrado. De ellos, 27 tienen perfil deseable Prodep, 30 están adscritos al Padrón de Investigadores de la institución y 31 son integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. La producción científica de siete cuerpos académicos, 5 de estos consolidados, se manifiesta en la publicación de siete libros colectivos.

Además, destacó la revisión de convenios, reinstalación de mesas directivas, la reconstrucción del tejido social entre sectores, la priorización del diálogo y del sentido de pertenencia e identidad. “Avanzamos en espacios de encuentro y colaboración de nuestras diversas áreas y centros con pasos firmes y resultados visibles. La pluralidad no debe dividirnos, sino nutrirnos y crear consensos que nos fortalezcan. Estamos dispuestos a escucharlos. Sigamos construyendo la Facultad de Economía que la BUAP merece”, puntualizó.

Te recomendamos: