Denuncian fraude en desalojo de mujer centenaria en Tehuacán

Una mujer de 103 años, identificada como Belarmina Rodríguez, fue desalojada de su vivienda donde ha vivido prácticamente toda su vida, ubicada en el municipio de Tehuacán, presuntamente por un montaje legal impulsado por su hijo y su nieta para despojarla de su patrimonio.

De acuerdo con información proporcionada por familiares, doña Belarmina es la ocupante legítima de la casa ubicada en la calle 24 Sur, entre 15 y 19 Poniente, y ha residido allí durante décadas. Sin embargo, su nombre no aparece como parte en el juicio legal relacionado con la propiedad, ni fue citada para defenderse. En su lugar, se utilizó a una supuesta “inquilina fantasma” de nombre Inés Angélica Cortés.

El expediente exhibido a la mujer de 103 años señala que Inés Angélica “rentaba” la vivienda, aunque nunca vivió en el domicilio. La actora del juicio es su nieta, identificada como Ángela “R”.

Familiares indican que Ángela simuló ser arrendadora y alegó que Inés Angélica incumplió con el pago de la renta, lo que motivó que el juzgado ordenara el desalojo. La única afectada, no obstante, fue Doña Belarmina, quien no participó en el proceso judicial.

Además, tanto su hijo Daniel “R” como la nieta aseguran que en su momento le entregaron a la abuelita 80 mil pesos, cantidad que familiares refutan y califican como falsa.

Ante esta situación, el Instituto Municipal de la Mujer en Tehuacán intervino de inmediato, brindándole alojamiento temporal con una de sus hijas, así como apoyo psicológico y jurídico, y se comprometió a dar seguimiento al caso hasta su resolución.

Por su parte, el gobierno municipal confirmó que existe una denuncia en curso para investigar un posible abuso de confianza o fraude cometido por su hijo y nieta contra una persona en situación de vulnerabilidad. Fundaciónes y políticos locales han ofrecido ayuda legal y económica para que Doña Belarmina pueda regresar a su hogar.

Editor: César A. García

