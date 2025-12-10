Congreso de Puebla firma convenio con Universidad Xicotépetl

Para estrechar lazos con la academia, el Congreso del Estado firmó un convenio con la Universidad Xicotépetl A.C., para que las y los estudiantes de la institución realicen su servicio social, prácticas profesionales y actividades académicas en el Poder Legislativo.

En el marco de la firma de convenio, donde participaron integrantes de los órganos técnico-administrativos del Congreso y el rector César Hernández Deras, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas destacó la importancia de mantener un Congreso abierto que llegue a las diferentes regiones; además, que las instituciones de educación formen parte activa del trabajo de las y los diputados.

Te recomendamos: