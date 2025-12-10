Huauchinango y Xicotepec esperan predios para reubicar viviendas tras lluvias

A dos meses de la contingencia por lluvias en la Sierra Norte de Puebla, los presidentes municipales de Huauchinango y Xicotepec están en espera de la adquisición de predios para la reubicación de más de 300 viviendas que fueron pérdida total en sus demarcaciones.

En entrevistas por separado, coincidieron en que todavía no hay una fecha para iniciar la construcción de las nuevas viviendas, pues están en espera de las indicaciones que les den autoridades estatales y federales, quienes les solicitaron analizar los posibles predios para ello.

Rogelio López Angulo, alcalde de Huauchinango, indicó que han detectados cuatro predios donde podrían ser reubicadas las cerca de 170 casas que fueron pérdida total en su demarcación.

Además, alertó que son urgentes las intervenciones de carreteras que conectan a 20 poblaciones, pues solo fueron abiertos de manera provisional, pero requieren obras mayores para no colapsar.

En ese sentido, su homólogo de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, indicó que entre 150 y 200 viviendas deben ser reubicadas y aseguró que dentro del municipio existen predios que servirían para el desarrollo habitacional para los damnificados.

Incluso dijo que podría recibir a familias que también perdieron sus hogares en otras demarcaciones, lo que significaría el surgimiento de nuevas colonias.

En su caso, aseguró que los caminos se encuentran funcionales y que en las escuelas que fueron afectadas ya se aplica el seguro para su reparación.

