Sheinbaum inaugura nuevo Hospital “Carmen Serdán Alatriste” en Puebla

El Hospital Regional General No. 36 “San Alejandro” ahora llevará el nombre de “Carmen Serdán Alatriste”, como un reconocimiento a la revolucionaria poblana que también trabajó como enfermera en hospitales militares.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó la capital poblana para encabezar la 116 Asamblea General 116 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se avaló renombrar el nosocomio, que quedó inaugurado de forma oficial.

En su mensaje, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que el IMSS sigue siendo parte de nuestra identidad, pues ha acompañado por generaciones a millones de mexicanos, por lo que reconoció a sus trabajadores, pues conforman la red de hospitales y clínicas más grande de América Latina.

Por ello, exhortó al personal a mantener la sensibilidad en el trato humano y la vocación de servicio ante los pacientes y sus familiares, pues sentenció que la dignidad de cada persona se convierte en el centro cuando se entiende que la salud y la seguridad social son un derecho que no puede negarse ni posponerse.

“El IMSS es parte viva de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro compromiso como nación; es una institución que ha acompañado por generaciones a millones de mexicanos y que continúa siendo ejemplo de servicio, entrega y de fraternidad“.

Recordó que, al igual que otras instituciones, el IMSS surgió de la Revolución Mexicana, movimiento que refleja que la grandeza de México se construye con derechos y no con privilegios, cambiando para siempre la vida de las y los mexicanos, para garantizar la seguridad y bienestar de las y los trabajadores.

La presidenta celebró el presente y su futuro, pues afirmó que su intención es seguir construyendo un equipo más justo e igualitario donde la salud y la seguridad social sean derechos universales.

Por eso dijo que se trabaja en el fortalecimiento y consolidación del modelo IMSS-Bienestar para atender a las familias que viven en comunidades alejadas y no tienen seguridad social, sobre el cual anunció que en 2026 iniciará la credencialización de sus beneficiarios.

Renombran hospital

En su oportunidad, el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, refirió que en 1976 fue inaugurado el Hospital General Regional número 36, al cual los poblanos le empezaron a decir “San Alejandro” por la colonia donde se ubica.

Sin embargo, dijo que el nuevo nosocomio debe representar algo más y que la historia hable a través de él, así como de la vida de las y los poblanos que se van a atender en él, pues “quien no recuerda sus raíces, camina sin sombra“.

Por ello, sugirió que lleve el nombre de la poblana Carmen Serdán Alatriste, quien después de unirse a la Revolución se desempeñó como enfermera en hospitales militares, lo cual fue avalado por los asambleístas asistentes, entre ellos gobernadores y secretarios federales.

Zoé Robledo indicó que, al cerrar San Alejandro con el sismo de 2017, las entonces administraciones del PRI y del PAN intentaron compensar la pérdida de 415 camas con la compra de un edificio en obra negra por 400 millones de pesos.

Resaltó que en 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, iniciaron con obras como la ampliación de 60 camas en el IMSS de La Margarita, así como la rehabilitación del Hospital de Zona de Metepec, donde sumaron otras 65 camas.

Asimismo, en 2023 inauguraron el Hospital IMSS de Cuautlancingo con 193 camas, lo que dio un total de 293 camas.

A la par, dijo que se inició la demolición y construcción del Hospital de San Alejandro, ahora renombrado “Carmen Serdán Alatriste”, cuya inversión final fue de mil 600 millones de pesos.

La 4T hizo realidad su reapertura: Armenta

La jefa del Ejecutivo federal fue recibida por el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien afirmó que tuvo que llegar la Cuarta Transformación para hacer realidad un sueño de miles de poblanos: la rehabilitación del Hospital de San Alejandro, que estuvo inoperante por más de 8 años por los daños que sufrió en el sismo de 2017.

Asimismo, agradeció a la presidenta tres grandes obras en el sector salud: la entrega del nuevo Hospital de Carmen Serdán; las unidades de cardiología y oncología pediátrica del Hospital de la Niñez Poblana (HNP); y la Unidad de Oftalmología en el Hospital General de Cholula.

“En Puebla queremos mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero como hoy el tema es de salud, solo les voy a dar tres razones”, destacó.

