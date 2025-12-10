UCIPS capacita a policías en detección de vehículos robados

La Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS) impartió un curso a 60 policías preventivos y de investigación, en materia de identificación y detección de vehículos con reporte de robo con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y eficientar la respuesta ante delitos patrimoniales.

Durante la capacitación, las y los participantes reforzaron conocimientos para identificar alteraciones en números de serie, placas y sistemas de encendido, así como irregularidades en facturas y contratos de compra-venta, con el acompañamiento de especialistas de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

En este curso participó la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y policías provenientes de 24 municipios como Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Tepeaca, Acatzingo, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Zacapoaxtla, Huauchinango, Teziutlán, Chignahuapan y Zacatlán.

Con la capacitación en materia de identificación y detección de vehículos con reporte de robo, la UCIPS refuerza la labor de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno con preparación científica, técnica y ética, a fin de fortalecer el trabajo en campo y mejorar la atención ciudadana.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, impulsa acciones para velar por el patrimonio de las familias, mediante la profesionalización permanente de quienes integran las instituciones de seguridad.

Te recomendamos: