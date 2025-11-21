BUAP inaugura temporada navideña con encendido de árbol en CU

Tras la cuenta regresiva para encender el Árbol de Navidad, Ciudad Universitaria de la BUAP dio paso a la temporada decembrina. En la explanada de la Arena BUAP, cientos de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos se reunieron para ser partícipes de este momento de unión y fraternidad, en el cual disfrutaron además de los fuegos artificiales que iluminaron el cenit.

En su mensaje, la rectora Lilia Cedillo Ramírez expresó sus mejores deseos a los integrantes de la comunidad universitaria, a quienes invitó a convivir con sus seres queridos y a valorar a cada uno de ellos.

Acompañaron a la Rectora Lilia Cedillo, el coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil, Jorge Avelino Solís, y el director de Deporte y Cultura Física, Miguel López Serrano.

El Árbol de Navidad tiene una altura de 15 metros, una estrella encantada de 2.1 metros en la punta, 20 tréboles dorados de 1.56 metros, 15 medallones de un metro y 30 copos de nieve blancos de 0.94 metros. A un lado, se colocó un arco de 6.5 metros de alto por 15 metros de largo, con cuatro estrellas de nieve.

De manera previa, la Orquesta de Saxofones de la Facultad de Artes y el Coro Universitario Lobos BUAP ofrecieron por separado un concierto con melodías navideñas. Otras de las actividades recreativas fueron la presentación de un performance de aros y la intervención de un grupo musical de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura.

Entre risas, entusiasmo y toma de fotografías, la comunidad universitaria degustó churros, esquites y chocolate caliente. Así, chicos y grandes fueron partícipes de esta celebración que recuerda el valor del amor, la amistad, el compañerismo y la generosidad.

