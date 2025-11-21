Aztecas UDLAP reciben el Premio Estatal al Deporte 2025

La excelencia deportiva y académica de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue reconocida a nivel estatal, luego de que Miriam Sánchez Tapia y Pedro Tani Martínez, velocista y entrenador de los Aztecas de Atletismo respectivamente, fueran reconocidos de manos del Gobernador de Puebla con el Premio Estatal al Deporte 2025.

La tarde del jueves se realizó la entrega del galardón a lo más sobresaliente del deporte en Puebla, tanto para atletas como entrenadores y que en esta ocasión, vio en los integrantes de la UDLAP su destacada actividad a nivel regional, nacional e internacional, pues Miriam Sánchez impuso varios récords en diferentes certámenes en el país, además de su participación en el Mundial de Atletismo de Japón, ubicándose en la semifinal de los 200 metros ante competidoras de alta gama; mientras Pedro Tani llevó a los Aztecas de Atletismo al Tricampeonato Nacional de la CONADEIP, aunado a su labor en el desarrollo de deportistas a nivel estado desde hace 32 años.

De esta forma, durante el evento se premió a Miriam con la categoría de Deporte convencional y a Pedro en la categoría Entrenador de Deporte convencional, lo cual celebra sus logros y su compromiso como ejemplos para las nuevas generaciones de atletas poblanos. “Este reconocimiento me motiva a seguir dando lo mejor de mí porque el siguiente año empieza el ciclo olímpico y vamos paso a paso a llegar a la meta de estar en Juegos Olímpicos”, expresó la estudiante de Ciencias de la Nutrición de la UDLAP.

Por su parte, el entrenador Pedro Tani celebró el anuncio y expresó su emoción por el premio que fortalece su compromiso de seguir esforzándose, para representar dignamente al estado en próximas competencias nacionales e internacionales. “Estoy muy contento por este premio y ahora tenemos que trabajar muy duro, porque estamos más comprometidos en buscar más medallas el siguiente año”, aseguró el entrenador de los Aztecas de Atletismo de la UDLAP.

El reconocimiento obtenido por ambos integrantes de la Tribu verde reafirma el crecimiento y la proyección del atletismo universitario poblano, que continúa consolidándose como una de las disciplinas con mayor desarrollo en el estado. Asimismo, con este logro la estudiante-deportista y el entrenador de la UDLAP se preparan para nuevos retos, motivados por el respaldo de su equipo y de la comunidad universitaria que celebra con orgullo este importante paso a sus carreras.

