Zacatlán celebra 62 años del Mercado Revolución; reconoce a locatarios fundadores

En el marco de los 62 años de existencia del Mercado Revolución, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez entregó reconocimientos a los comerciantes que llevan más años ofertando productos, como doña Viky y la señora María de los Ángeles González que fueron de las primeras locatarias.
Este 20 de noviembre, se llevaron a cabo una misa y una comida en honor a los locatarios del Mercado Revolución. Los festejos fueron organizados por el Ayuntamiento en coordinación con la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos de dicho establecimiento.
En su mensaje, Bety Sánchez precisó que la historia de Zacatlán no se podría entender sin su mercado, pero tampoco sin sus locatarios, e insistió que son los comerciantes quienes le dan vida.
“Este mercado ha sido sustento de miles de familias durante seis décadas; también ha sido un centro importante de comercio para la Sierra Norte”, dijo.
Después de estas palabras, se entregaron los reconocimientos a las y los vendedores con más años, entre ellas y ellos destacan:
- Victoria Cruz Cruz
- Bertha Cruz Cruz
- Javier Hernández Cuapio
- Rubén Nava García
- Leodina García Hernández
- Maria Cristina López Díaz
- Filogonio Rodríguez Sánchez
- Álvaro Álvarez Gutiérrez
- Yolanda Palacios Sánchez
- Jesús Pérez Islas
- María Cleofas Olvera Sánchez
- Ernesto García Jiménez
- María Luisa Hernández
- Margarita Portilla
- Enedina Rivera Cruz
- María de los Ángeles Rivera Cruz
- Inocente Cortés
- María Ángeles Lilia González López
- María de los Ángeles González Aguilar
- Enriqueta Rodríguez
- Armando Cruz Cruz
- María Antonia de Los Ángeles
- Jovita Martínez