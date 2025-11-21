Zacatlán celebra 62 años del Mercado Revolución; reconoce a locatarios fundadores

En el marco de los 62 años de existencia del Mercado Revolución, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez entregó reconocimientos a los comerciantes que llevan más años ofertando productos, como doña Viky y la señora María de los Ángeles González que fueron de las primeras locatarias.

Este 20 de noviembre, se llevaron a cabo una misa y una comida en honor a los locatarios del Mercado Revolución. Los festejos fueron organizados por el Ayuntamiento en coordinación con la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos de dicho establecimiento.

En su mensaje, Bety Sánchez precisó que la historia de Zacatlán no se podría entender sin su mercado, pero tampoco sin sus locatarios, e insistió que son los comerciantes quienes le dan vida.

“Este mercado ha sido sustento de miles de familias durante seis décadas; también ha sido un centro importante de comercio para la Sierra Norte”, dijo.

Después de estas palabras, se entregaron los reconocimientos a las y los vendedores con más años, entre ellas y ellos destacan:

Victoria Cruz Cruz

Bertha Cruz Cruz

Javier Hernández Cuapio

Rubén Nava García

Leodina García Hernández

Maria Cristina López Díaz

Filogonio Rodríguez Sánchez

Álvaro Álvarez Gutiérrez

Yolanda Palacios Sánchez

Jesús Pérez Islas

María Cleofas Olvera Sánchez

Ernesto García Jiménez

María Luisa Hernández

Margarita Portilla

Enedina Rivera Cruz

María de los Ángeles Rivera Cruz

Inocente Cortés

María Ángeles Lilia González López

María de los Ángeles González Aguilar

Enriqueta Rodríguez

Armando Cruz Cruz

María Antonia de Los Ángeles

Jovita Martínez

