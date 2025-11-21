Zacatlán celebra 62 años del Mercado Revolución; reconoce a locatarios fundadores

Redaccion Oronoticias
Mercado Revolución ha sido sustento de familias.

En el marco de los 62 años de existencia del Mercado Revolución, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez entregó reconocimientos a los comerciantes que llevan más años ofertando productos, como doña Viky y la señora María de los Ángeles González que fueron de las primeras locatarias.

Este 20 de noviembre, se llevaron a cabo una misa y una comida en honor a los locatarios del Mercado Revolución. Los festejos fueron organizados por el Ayuntamiento en coordinación con la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos de dicho establecimiento.

En su mensaje, Bety Sánchez precisó que la historia de Zacatlán no se podría entender sin su mercado, pero tampoco sin sus locatarios, e insistió que son los comerciantes quienes le dan vida.

“Este mercado ha sido sustento de miles de familias durante seis décadas; también ha sido un centro importante de comercio para la Sierra Norte”, dijo.

Después de estas palabras, se entregaron los reconocimientos a las y los vendedores con más años, entre ellas y ellos destacan:

  • Victoria Cruz Cruz
  • Bertha Cruz Cruz
  • Javier Hernández Cuapio
  • Rubén Nava García
  • Leodina García Hernández
  • Maria Cristina López Díaz
  • Filogonio Rodríguez Sánchez
  • Álvaro Álvarez Gutiérrez
  • Yolanda Palacios Sánchez
  • Jesús Pérez Islas
  • María Cleofas Olvera Sánchez
  • Ernesto García Jiménez
  • María Luisa Hernández
  • Margarita Portilla
  • Enedina Rivera Cruz
  • María de los Ángeles Rivera Cruz
  • Inocente Cortés
  • María Ángeles Lilia González López
  • María de los Ángeles González Aguilar
  • Enriqueta Rodríguez
  • Armando Cruz Cruz
  • María Antonia de Los Ángeles
  • Jovita Martínez

