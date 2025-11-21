Buscan 22 selecciones los últimos seis boletos al Mundial 2026

En la mañana de este jueves, se realizó el sorteo de los choques para el repechaje de la Copa del Mundo del 2026 en Zúrich. Con 42 selecciones clasificadas en la fecha FIFA de noviembre, sólo quedan 6 espacios disponibles que se jugarán en repesca.

Los últimos partidos internacionales de las eliminatorias dejaron a millones de aficionados con sentimientos divididos, unos con mucha alegría por jugar un mundial, otros con esperanzas de que su país logre colarse en los últimos lugares y los demás con tristeza por haberse quedado en el camino.

Para esta instancia de los que todavía tienen esperanza, se jugarán las 6 plazas disponibles en dos rumbos, 4 para la UEFA (Europa), y las otras 2 para la CAF, AFC, OFC y Concacaf (África, Asia, Oceanía y Norteamérica, respectivamente).

En el sector de la UEFA, se dividió en 4 grupos de cuatro combinados nacionales en cada uno, ahí serán “semifinales”, pues, de los ganadores de cada letra (A, B, C y D) se jugará una final en cada llave. De esos ganadores, se darán los clasificados al mundial por parte del continente europeo.

Tal vez te interese: Juegos de repechaje del Mundial se jugarán en Monterrey y Guadalajara

The European Play-Offs for the #FIFAWorldCup 🌍



Which four are headed to #WeAre26? 🙌 pic.twitter.com/ssnMXLRgYB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

Sin embargo, para la otra eliminatoria, la intercontinental, es una historia diferente. En principio, la fecha será entre el 26 y 31 de marzo, en la sedes mexicanas de Guadalajara y Monterrey.

Para entenderlo de mejor manera, ya hay dos finalistas esperando, que son República del Congo en el bracket 1 e Irak en el segundo. Este lugar se otorgó gracias a su posición en el ranking FIFA.

En la primera eliminatoria, se enfrentarán Nueva Caledonia contra Jamaica, y en la segunda será Bolivia vs Suriname. El ganador avanzará a la siguiente ronda y los vencedores en cada una de las finales, serán parte de los dos boletos que se integrarán al mundial.

Your matchups for the FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament! 🆚



Which two are headed to 🇨🇦🇺🇸🇲🇽? pic.twitter.com/Ba9yBHN8B7 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: